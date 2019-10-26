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«مَن يحاسب العثمانلي؟».. وثائقي لـ«جرائم سجون أردوغان» (فيديو)

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:05 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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استعرض الفيلم الوثائقي "من يحاسب العثمانلي"، الذي بثته فضائية "إكسترا نيوز" عن جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شهادات لمواطنين أتراك يروون كيف تم اعتقالهم وتعذيبهم على يد النظام التركي.

وقال المواطن التركي تولجا (اسم مستعار): "ظهر رجل أمامي فجأة في الشارع وشاور لي بذراعه، ثم جاء من خلفي اثنين أو ثلاثة أمسكوا بي وجروني ووضعوني في سيارة، وضعوا غطاء على رأسي، ووضعوني على الأرض بالسيارة، جلسوا فوقي وضربوني، كتفوني بكابلات وربطوا اليدين والقدمين، أدركت خطورة ما يحدث واعتقدت أنهم يريدون قتلي، كان هناك 5 زنزانات في نفس الصف وغرف تحقيقات خاصة".

رجل آخر (علي) وثق أنه تم اختطافه، قال إنه تم القبض على الناس بسبب عدم وجود دولة قانون أجبرته على الاختفاء لمدة عام.

قال علي، إن عملية الخطف تمت في ثواني في الشارع أمسك به، فجأة عدة رجال، أجبروه على الدخل في سيارة، ثم وضعوا غطاء على رأسه.

وأضاف علي: "بالكاد استطعت التنفس، أهانوني وقالوا أنت إرهابي، خائن، تعدوا علي بالضرب، كنت أشعر بالخوف، عندما وصلنا أخرجوني من السيارة ودخلنا مكانًا ما، لم يتركوا علي غير الملابس الداخلية، تم تعذيبي في السجن بشدة، كان هناك ميكروفون، حتى يتمكنوا من سماع كل صوت في الزنزانة، كان هناك أيضًا الكاميرا التي تراقبنا 24 ساعة، كانوا يبلغوننا بالأوامر من خلال مكبرات الصوت، كنا مجبرين على تنفيذ أوامرهم، كانوا يشغلون موسيقى صاخبة لإزعاجنا".

وأردف: "بعد فترة لم يكن لدينا قدرة على التحمل، كنت متعب وأشعر بعطش شديد، لا نستطيع التحمل أكثر من ذلك نسقط على الأرض، ثم يأتي إلى الزنزانة اثنين، أو ثلاثة يقومون بضربنا، يقولون أنه لا يجب أن نسقط على الأرض، ثم هناك ضرب وتعذيب مرة أخرى، ويستمر ذلك كل يوم".

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