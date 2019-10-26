علي الإدريسي: مصر استعادت ثقة المستثمرين بفضل المشروعات القومية

قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر استعادت ثقة المستثمرين بفضل المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن المشروعات القومية الجدية استوعبت جزءًا كبيرًا من الطاقات العاطلة في الاقتصاد المصري.



وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات استطاع أن يستوعب جزءًا من الطاقات العاطلة أيضًا، وهو ما زاد من الحد من مشكلة البطالة عن طريق تمويل هذه المشروعات.



يُذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر معلومات سلّط من خلالها الضوء على وصول معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى له من 30 عامًا، حيث وصلت نسبة البطالة في الربع الثاني من العام 2019، 7.5%، مقارنة بـ9.9% خلال عام 2018.

