أول تعليق لجوزيف عطية بعد نقله للمستشفى.. صورة

تعرض الفنان اللبناني جوزيف عطية، لأزمة صحية بعد مشاركته في مظاهرات لبنان ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.



ومكث جوزيف عطية، بالمستشفى لمدة يومين وذلك بعد إحيائه حفل غنائي كامل للمتظاهرين، وخضع خلال ذلك الوقت لعدد من الفحوصات الطبية، ونصحة الأطباء بالراحة التامة.



وطمأن جوزيف عطية، جمهوره على صحته بنشره صورة من داخل المسشتفى وعلق عليها قائلًا: "شكرا لاطمئنانكم، أنا بخير، دخلت المستشفى منذ يومين وأغادر اليوم مساء، أي خبر عن وجودي في الساحات اليوم غير دقيق".



وكان الفنان جوزيف عطية من أول المشاركين في مساعدات حرائق لبنان، ومن بعدها في المظاهرات اللبنانية التي شارك فيها وسط المعتصمين من اليوم الأول.

