خالد الجندي: ليس لدينا رجال دين في الإسلام

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاجتهاد ضرورة حياة، مشيرًا إلى ضرورة اجتهاد كل شخص في مجاله، فلا يأتي خردواتي مثلًا ليجتهد في القانون، ولا ميكانيكي يجتهد في الطب، وكذلك في الدين.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الدين أيضًا ينطبق عليه الاجتهاد، مؤكدًا ضرورة اجتهاد علماء الدين فيه.



وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: أنه لا بد من التخلص من لفظ "رجال" دين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رجال دين في الإسلام.



وتابع: رجال الدين تعني أن كلامهم معبر عن الدين، وإنما علماء الدين تعني من يبحثون في الدين وهم المشايخ.

