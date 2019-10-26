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حوادث

براءة مغربيتين من ممارسة الدعارة بالدقي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:46 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بإلغاء الحكم الصادر حق فتاتين مغربيتين الجنسية بالحبس ما بين 3 سنوات وسنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والإعلان عن أنفسهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقضاء مجددًا ببراءة المتهمتين.

وتمكن حسين البقار محامي المتهمتين من الحصول على البراءة في المستأنف عقب صدور حكم أول درجة بالحبس ما بين 3 أعوام وعامين للمتهمتين.

كانت قد أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة فتاتين مغربيتين الجنسية للمحاكمة بتهمة الدعارة بالعجوزة.

كشف محضر قطاع الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لحماية الآداب، أنه وردت إليهم معلومات من مصادرهم السرية الموثوق فيها تفيد بقيام إحدى الفتيات بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "هوزهير"، تقوم فيه بالإعلان عن ممارسة الرزيلة، وذلك بإحضار وتسهيل دعارة الفتيات للسائحين العرب لممارسة الجنس معهم نظير الاتفاق على مبلغ مالي.

وأضاف المحضر أنه وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات أمكن تأكيدها وتبين قيام إحدى الفتيات بإنشاء الصفحة للإعلان واستعدادها لممارسة الدعارة مع راغبى المتعة الحرام دون تمييز نظير مقابل مادي.

كما أكدت التحريات قيام مغربية الجنسية تدعى "راوية.ا" بالإعلان لممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام دون تمييز نظير مقابل مادي، وتم التواصل مع مصدرهم السري والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعليه قام ضباط الإدارة على رأس قوة من الشرطة السرية، بمأمورية ومعهم المصدر السري، وبالانتقال لمكان المقابلة، تلقى مصدرهم السري مكالمة صوتية من الفتاة وبوصولها إلى المكان المحدد ومعها رفيقتها لعرضها ولممارسة الجنس مع المصدر السري وذلك نظير مبلغ مالي متفق عليه وقدره 500 دولار أمريكى لكل منهم، فشاهدوا الفتاة وصحبتها فتاة أخرى ساقطة ينطبق عليها نفس مواصفات الفتاة صاحبة موقع حساب هوزهير، وتم ضبط الفتاتين بعد التأكد من شخصهم.

وأشارت التحريات إلى أنه بمواجهة المتهمة "الياس.ا"، أقرت بأنها صاحبة الحساب باسم "جوجو المغربية"، وأن تلك الفتاة صحبتها حضرت لممارسة الجنس وأعمال الدعارة لأحد السائحين العرب نظير مبلغ مالي تم الاتفاق عليه، كما اقروا أنهم حضروا بناء على تواصل فيما بينهم حيث أنهم أصدقاء وجاء معا من دولة تركيا إلى دولة مصر لممارسة الرذيلة وكذلك الدعارة دون تمييز واتفقا فيما بينهم بأنهم سيتم تقسيم مبلغ 500 دولار متحصلات أعمال الدعارة فيما بينهم، وتم ضبط الفتاة وبحوزتها اثنين هاتف محمول ويحمل شريحة عليها تطبيق واتساب والمستخدم فى تسهيل أعمال دعارة النسوة الساقطات للرجال دون تمييز وكذا تطبيق "الهوزهير" حيث اعترفت بقيامها بتثبيته منذ فترة.

كما أقرت المتهمة الثانية "هاجر.ل"، 24 سنة مغربية الجنسية، أنها مقيمة بشقة مؤجرة صحبة صديقتها الأولى، وأقرت باعتيادها على ممارسة الدعارة والجنس صحبة صديقتها وإنهم يقومون باقتسام المبالغ المالية فيما بينهم وذلك بعد قيام الأولى بالإعلان عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.
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