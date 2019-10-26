الشرطة البريطانية توجه لسائق شاحنة تهمة قتل 39 شخصًا

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها وجهت تهمة القتل الخطأ لسائق شاحنة ألقي القبض عليه بعد العثور على 39 جثة بالحاوية الخاصة بشاحنته الأسبوع الماضي.



وأضافت أنه سيمثل أمام المحكمة، يوم الإثنين، بتهمة قتل 39 شخصًا بطريق الخطأ والتآمر ضد رجال المرور والتآمر للمساعدة على الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال.