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داليا مصطفى تدعو النجوم للتبرع لفنان شهير بعد مرضه

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:42 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
سناء إسماعيل
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دعت الفنانة داليا مصطفى، نجوم الفن ومتابعيها بالتبرع للمصور الفوتوغرافي محمود عاشور، بعد الأزمة الصحية الشديدة التي تعرض لها ودخل على أثرها للمستشفى.

وقالت داليا مصطفى، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "صديقي المصور المبدع محمود عاشور، في العناية المركزة من 14 يوم في مستشفى عين شمس التخصصي ومحتاج تكاتفكم اللهم أشفيه وعافيه".

وأضافت: "طيب ده واحد من أصدقائنا.. في لحظة.. حياته اتبدلت ومعندهوش تأمين ولا نقابة ولا حساب يغطي تكاليف علاجه ولا مصاريف المستشفى.. وجلسات العلاج بس بـ 180ألف جنيه..غير المصاريف اليومية للمستشفى.. أغلب اللي هيشوفوا الكلام ده عارفين هو مين".

وتابعت: "أبسط حقوقه علينا أن كل شخص محمود وقف معاه وكل ممثل أو ممثلة أتصوروا عنده وكل الفئات في الميديا اللي إتعامل معاهم وجاملهم كتير في تكاليف الشغل".

واستطردت: "إننا كلنا نساعد باللي نقدر عليه حتى لو شيرنا للموضوع ده لإن لسه في ناس كتير بيحبوا عمل الخير ممكن يشوفوا الكلام ده ويساعدوا وكفاية نفكر لحظة إننا ممكن نكون مكانه وساعتها هنحتاج للي يقف جنبنا، يارب إشفيه وعافيه ويسرله، أعمل الخير".
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