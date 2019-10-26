تصفح الهاتف ليلًا يهدد بـ«جلطة في العين»

كشف أطباء صينيون أن مدمني تصفح الهاتف الذكي لفترات طويلة قبل النوم مهددون بالإصابة بجلطة في العين.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية- نقلًا عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية- أن رجلًا عرف باسم وانج من شمال غربي الصين تعرض للعمى المؤقت بعد أن كان يحدق باستمرار في هاتفه في الظلام، ما يعني تعرضه لجلطة في العين يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر الشديد إذا لم يتم علاجها على الفور.



وذكر الرجل للصحيفة: "أحب اللعب على هاتفي، لكن زوجتي في الليل لا تريدني أن أستخدمه، لأن ضوء الشاشة يكون ساطعًا للغاية بعد إطفاء الأنوار".



وأضاف: "فقدت بصري بعض الوقت فهرعت إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالتي على أنها انسداد في الشريان المركزي لشبكية العين، المعروف أيضًا باسم "جلطة في العين"، وسبب هذه الحالة هو انسداد الشرايين التي تحمل الأكسجين إلى شبكية العين، والتي ترسل إشارات إلى الدماغ".



وأكد الأطباء أن العمى المؤقت لوانج سببه "الإفراط في استخدام الهاتف الذكي، ما قد يؤدي إلى الضغط المفرط على الرؤية".



وحذر الأطباء كذلك من أن معدل العمى الدائم مرتفع أيضًا، بين من يعانون من هذه الحالة، ما قد يؤثر بشكل خطير على نوعية حياة المريض ومساهمته في المجتمع.



وأشاروا إلى أن الاستراتيجيات الوقائية مهمة للغاية، ويجب العمل والراحة في نمط منتظم وتجنب البقاء مستيقظين في وقت متأخر من الليل والنظر في الهواتف وأجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر لفترة طويلة.



وتشمل أعراض وأسباب العمى المؤقت الذي يسببه الإفراط في استخدام الهواتف الذكية قبل النوم: فقد البصر في عين واحدة، وعدم الرؤية بوضوح أو العمى المؤقت، قد تختفي الحالة خلال ١٥ دقيقة وتنجم هذه الحالة غالبًا عن استخدام عين واحدة فقط للتركيز على شاشة الهاتف الذكي.