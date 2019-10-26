إليسا تقود المظاهرات في لبنان.. فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، في مظاهرات لبنان، ونشرت فيديو لها خلال تواجدها وسط المتظاهرين وهي تحمل العلم اللبناني.



وظهرت إليسا، خلال الفيديو وهي تقود المظاهرات وتردد كلمة ثورة ليردد المتظاهرين خلفها، ويعد هذا هو الظهور الأول لها في المظاهرات بعد عودتها من الخارج، وذلك رغم تأييدها الكبير لها منذ بدايتها.



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضورا شعبيا كبيرا من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرًا من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.

وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من النجوم.

