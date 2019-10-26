إطلالة سميرة سعيد الليلة في The Voice.. صور

تبدأ اليوم أولى حلقات المواجهة غير المباشرة بين المتسابقين في برنامج The Voice، ويحاول كل مدرب إظهار نقاط قوة فريقه عن الآخرين.



وخضعت سميرة سعيد لجلسة تصوير في كواليس البرنامج، وتألقت فيها بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، ووصفت حلقة الليلة من البرنامج بأنها مواجهة شرسة، ويتم خلال الحلقة تصفية عدد المتسابقين، ومن حق كل مدرب اختطاف أحد المتسابقين إذا تخلى عنه مدربه.



يذكر أن برنامج The Voice، شهد زيادة في عدد متسابقين البرنامج هذا العام من 13 متسابقا إلى 15 متسابقا، كما شهد للمرة الأولى في مرحلة الصوت وبس، إضافة خاصية البلوك وهي خاصة تمنع أحد المتسابقين من التصويت على المتسابق، وتستخدم مرة واحدة فقط طوال الموسم في مرحلة الصوت وبس.

