خالد الجندي: بدون الاجتهاد يحدث ضمور في الإسلام

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة، مضيفًا خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الاجتهاد هو قياس الأمر الفقهي على الأمر الشرعي وتصور المسألة وطرحها على واقع الحال والمطابقة بين الفتوى والحكم الشرعي ومراعاة الواقع والعرف ومجاراة المتغيرات في المجتمع.



وأوضح أن الاجتهاد بهذا الشكل هو ضمان تطور المجتمع، وهو ضمانة استمرار الإسلام إلى يوم القيامة، متابعًا، إذا لم يوجد اجتهاد يحدث ضمور في الإسلام.



وتابع: تجديد الخطاب الديني وتطوير الأداء الدعوي والعلم الفقهي عند العلماء والأخذ بيد العلماء لمواكبة الواقع، والصراع الموجود بين أصحاب المدرسة القديمة والمدرسة الحديثة، كل هذه القضايا تدور في فلك الاجتهاد.



