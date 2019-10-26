جامعة مصر توقع اتفاقية مع معهد كونفوشيوس للاستفادة من تجربة نشر اللغة الصينية

شهدت قاعة كبار الزوار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاحتفال بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين معهد "كونفوشيوس" بجامعة القاهرة وكلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة.



يأتي الاتفاق في إطار التوجه العام للجامعة الذي يستهدف الانفتاح على المؤسسات التعليمية والتعاون مع مراكز الأبحاث والجهات العلمية الدولية.



حضر توقيع اتفاقية التعاون الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة نجلاء محمود عميدة الكلية، ومن معهد كونوفشيوس الدكتورة رحاب محمود، عميدة المعهد بالقاهرة، والدكتور وانج إن جيه المدير الصيني للمعهد، ولفيف من الأساتذة الصينيين، والأساتذة المصريين بقسم اللغة الصينية والهيئة المعاونة والطلاب.



وتضمن الحفل- عقب توقيع الاتفاقية- تقديم بعض العروض الفلكلورية المستوحاة من الفنون الصينية.



يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من تجربة جامعة القاهرة بإنشاء وحدة تدريس معهد كونفوشيوس فى كلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بالسادس من أكتوبر.



ويتم إرسال أساتذة للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية وتنظيم دورات تدريبية في اللغة الصينية بالكلية إلى جانب تقديم أنشطة ثقافية من أجل التعريف بثقافة الصين وتاريخها حتى يستفيد بها كل من يرغب في الالتحاق بهذه الدورات سواء من داخل الجامعة أو خارجها.