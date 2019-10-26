الحريري يطلب من قائد الجيش اللبناني التحقيق في حادثة البداوي

طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من قائد الجيش إجراء تحقيق فوري بملابسات حادث منطقة البداوي في طرابلس، حيث أصيب عدد من المحتجين أثناء محاولة القوات اللبنانية إخلاءهم.



وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الجيش اللبنانى أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين، خلال محاولة فتح الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار وصولا إلى الحدود السورية عند نقطة البداوي.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجراح، أحدهم بالرصاص خلال محاولة الجيش فتح الطريق الدولي، مشيرة إلى حدوث تدافع بين القوات العسكرية والمحتجين.



وشرع الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم بتنفيذ خطة لفتح الطرقات المغلقة من قبل المتظاهرين، وذلك في اليوم الـ10 من الاحتجاجات.



وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لا تزال الكثير من الطرق اللبنانية مقطوعة، إذ ما إن يتم فتح طريق حتى يعمد المحتجون قطع طريق آخر.