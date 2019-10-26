مضاد حيوى للألم.. تعرف على فوائد "الحضن"

كشف الدكتور أمير يوحنا، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي، عن أهم الاحتياجات النفسية التي يحتاجها المراهق، قائلًا: إن أول ما يحتاجه المراهق هو الحضن، مشيرًا إلى أن الحضن مضاد حيوي ضد آلام المراهق واحتياجاته النفسية.



وأضاف "يوحنا" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن لغات الحب لدى المُراهق تختلف من الولد للبنت، مشيرًا إلى أن لغات الحب لدى الشاب المراهق هى الإعجاب، حيث تبدين إعجابك بكل أفكاره وكل صفاته، بالإضافة إلى التشجيع، أما لغات الحب لدى المراهقة فهى الاستماع الدافئ والإحساس.



وأوضح استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتربوي أن الاستماع للمراهق أهم من الإرشاد والنصح، مشيرًا إلى أن الاستماع يريحهم نفسيًا كثيرًا.





