ناشط لبنانى: لا تراجع عن المطالبة بإسقاط العهد الحالى

قال الناشط اللبناني على ملحم، أحد المشاركين البارزين في التظاهرات للبنانية، إن الشعب اللبناني، يقرر للمرة الأولى، الاتحاد تحت راية لبنان في وجه السلطة التي تحكمها منذ نهاية الحرب الأهلية.



وأضاف "ملحم" في تصريحات لـ"الدستور": "الشعب اللبناني رفض السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الحاصل اليوم، عبر سياسات اقتصادية اعتمدت على فرض الضرائب على الشعب وصغيري الكسبة، فيما كانت تستثني المصارف التي هي اليوم المحرك الاساسي للطبقة السياسية".



وشدد على استمرار رفض المتظاهرين التراجع عن مطالبهم المحددة في إسقاط الحكومة، والعهد الحالي، وحل المجلس النيابي، لافتًا إلى أن أي محاولات من جانب السلطة السياسية للحول دون تلك المطالب لن تواجه بالقبول من المتظاهرين.