صورة رومانسية لـ أسما شريف منير وزوجها

شاركت خبيرة التجميل أسما شريف منير، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت "أسما" برفقة زوجها الفنان "محمود حجازي" في لقطة رومانسية.



يُذكر أن "أسما" تعمل خبيرة تجميل منذ سنوات، وهي أكبر من ححازي بخمس سنوات.



أسما شريف منير سبق لها الزواج مرة من قبل، وأنجبت طفلة واحدة، واحتفلت بخطوبتها على محمود حجازي في أكتوبر عام 2017، إلا أنها فاجأت الجمهور عندما أعلنت فسخ ارتباطها منه في فبراير 2018، وذلك أثناء قيام خطيبها بتصوير مسلسل «أبو العروسة».



محمود حجازي شارك في عدة أعمال فنية، وكان أحدثها مسلسل «الرحلة»، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، بينما تعمل ابنة شريف منير ماكيرة، وتعاونت مع عدد من الفنانات، كما أن لها تصميماتها الخاصة في الازياء.

