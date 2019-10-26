الحياة تعود مجددًا لكورنيش الإسكندرية

لم يستجب بعض مواطني مدينة الثغر لتحذيرات الأرصاد بهطول أمطار، اليوم، وعادت الحياة مجددًا للكورنيش، ليشهد مظاهر ممارسة الرياضة الصباحية، والسير على الرصيف، والاستمتاع بالطقس داخل الكافيهات والمقاهي، والتقاط الصور التذكارية.



وبرفقة أسرتها قررت أمل على، النزول إلى كافتيريا على الكورنيش للاستمتاع بالطقس بعد ما تحسن نسبيًا مقارنة باليومين الماضيين قائلة: " الجو منعش ودي أيام الإسكندرانية".



وافترش عدد من الباعة الجائلين بضائعهم مجددًا بحثًا عن قوت يومهم، رغم انخفاض درجات الحرارة.



عم صلاح، بائع مسليات على الكورنيش لم يستطع النزول كعادته يوميًا منذ ١٥ عامًا، نظرًا للتقلبات المناخية وخلو الرصيف من المارة، فأصبح رصيد مكسبه خاليًا، معلقا:" ما صدقت الجو أتحسن النهارده".



