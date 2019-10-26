لأول مرة.. المظلات المصرية تشارك فى تدريب بباكستان

وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية "إسلام أباد" للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "فجر الشرق - 1" والذي تستضيفه دولة باكستان، ويستمر على مدار أسبوعين، ويشارك خلاله عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب.

حيث تم عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة، بما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية، ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب.



ويمثل التدريب نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه، حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.



يأتي تدريب "فجر الشرق - 1" امتدادًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.