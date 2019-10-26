وزير الطاقة الأمريكي: محادثات البرنامج النووي مع الرياض مستمرة

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن المحادثات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية بشأن البرنامج النووي تمضي قدمًا.



وأضاف الوزير خلال جلسة نقاش في أبوظبي أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.



وشدد الوزير الأمريكي على أن بلاده لا تتدخل في سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وإنما تبذل كل ما في وسعها حتى تكون هناك إمدادات نفطية جاهزة على المستوى العالمي.



وفي 14 سبتمبر الماضي، تعرضت شركة النفط السعودية "أرامكو" لهجوم صاروخي استهدف معملين في بقيق وخريص، فيما أكدت المملكة أن لديها أدلة حول تورط إيران في الهجوم الأخير.