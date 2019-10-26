فاروق الباز يكشف أسرار عالم الفضاء لـ"باب الخلق".. غدًا

يستضيف الإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج "باب الخلق"، على شاشة النهار، عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، للحديث عن رحلته مع العلم والحياة، وأبرز المحطات الفارقة في مشواره، ونصائحه للأجيال الجديدة، وغيرها من القضايا.



وتذاع الحلقة غدًا الأحد، في تمام الثامنة مساء على شاشة النهار، وقد تم تسجيل اللقاء على كورنيش النيل بناء على رغبة الدكتور فاروق الباز.



يذكر أن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة قد أعلن إطلاق اسم العالم المصري الكبير فاروق الباز على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.