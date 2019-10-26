خبير عسكرى: الجيش اللبنانى يلتزم الحياد.. وهذا المخرج الوحيد للأزمة

قال العميد خليل الحلو، الخبير العسكري اللبناني، إن الجيش اللبناني أخذ موقفًا محايدًا مع المتظاهرين اللبنانيين، ولم يستعمل القوة المفرطة على الإطلاق لفتح الطرق.



وأضاف "الحلو"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك طرقًا حيوية ليست رئيسية قام بفتحها تلبية لنداءات بعض المواطنين والمؤسسات الاستشفائية.



وأوضح الخبير العسكري، أن الشرايين الرئيسية حاول الجيش فتحها صباح اليوم، من خلال التفاوض مع المتظاهرين وأمام إصرار المعتصمين على عدم الانسحاب من الطرق، قام الجيش اللبناني بالانسحاب من الطريق الدولي الذى يربط بيروت بطرابلس.