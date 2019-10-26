مصر تسلم سجل ضيف شرف معرض بلجراد الدولى للكتاب لرومانيا

تسلم مصر سجل ضيف الشرف لمعرض بلجراد الدولي للكتاب في نسخته ٦٥ لعام ٢٠٢٠، لرومانيا بحفل الختام الذي يقام مساء الأحد بقاعة المعارض الدولية بصربيا.



ويتحدث الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، فى ندوة عن كتابه "ملكات مصر" يتناول خلالها ٢٢ ملكة جلسن علي عرش مصر، فترة حكمهن، كما يلقي الضوء علي أول سيدة تحكم في تاريخ البشرية (مريت نيت من عام ٢٩٣٩ الي ٢٩٢٩ قبل الميلاد) وكيف كانت ملكة وأمًا مثالية للملك دن، كما يتناول وضع المرأة ومكانتها في مصر القديمة وتأثيرها في السياسة والاقتصاد والمجتمع، صرح بذلك هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب.



وأضاف أن وزيرة الثقافة وافقت علي إهداء الجانب الصربي عددًا من عناوين الكتب المصرية باللغات العربية والانجليزية والصربية بعد أن ابدي مسئولون صربيون رغبتهم في اقتناء بعض العناوين ووضعها في المكتبة الوطنية ومتحف الكتاب ببلجراد ووصفوها بكنوز المعرفة.



