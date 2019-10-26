جلسة عرفية تنهى خصومة بين عائلتين بالسنطة

نجحت الجلسات العرفية بالسنطة فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو ليلة بميت حواي، وناصف بالجميزة بمركز السنطة فى الغربية بتغريم الآخيرة مبلغ 25 ألف جنيه للطرف الأول.



واتفق جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية، وتكفل كل طرف بمحاميه، كما تم الاتفاق على 100 ألف جنيه كشرط جزائي يدفعه من يعتدي على الآخر، سواء بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.



كانت اندلعت اشتباكات جراء مشاجرة بين أحد أطراف العائلتين بسبب تعريفة التوك توك.



حضر جلسة الصلح من قضاة المجالس العرفية "راغب الشرقاوي، مصطفى عبد الفتاح، خيرى مطاوع، رفعت القطب، ومحمد الروضة.