روسيا وفرنسا يبحثان الاتفاق التركى بشأن سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم السبت، الاتفاق الروسي التركي بشأن التسوية في سوريا.



وأطلع الرئيس بوتين، نظيره الفرنسي، على فحوى مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الأخيرة التي عقدت في سوتشي.



وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان لها، إن الرئيس ماكرون، قيَّم بالإيجاب الاتفاق الروسي التركي لتسوية الوضع بشمال شرق سوريا.



وأشار الجانبان إلى أن التدابير المنصوص عليها في اتفاق سوتشي تشكل أساسًا جيدًا لإحلال الاستقرار في شرق الفرات وستساعد على تسوية الأزمة السورية بشكل عام.



وأضاف الكرملين أن بوتين أكد لماكرون أن القرارات المسجلة في مذكرة التفاهم المتفق عليها في سوتشي "تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".