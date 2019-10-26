مخرج يهاجم الفنان محيي إسماعيل: يدّعي الجنون ويتعامل باستهزاء

هاجم المخرج محمد حمدي، الفنان محيي إسماعيل، عقب تداول عدد من الفيديوهات للأخير وهو يتحدث بطريقة غريبة مع الصحفيين.



وكتب "حمدي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل إدعاء الجنون وإدعاء الغرابة والتعامل مع الصحفيين والإعلام بسخافة واستهزاء هو الطريق لجذب الصحفيين والإعلام؟، وهل الفنانون الأسوياء المثقفون أصحاب الرصيد الضخم من الأعمال لا ينجذب لهم الصحفيون والإعلام؟".



وأردف: "لماذا يلهث الإعلام الفني وراء شخص ليس لديه رصيد سوي عدد من الأدوار شديدة النمطية لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة ؟؟".



ونال الفنان محيي إسماعيل، الكثير من الجوائز، من أبرزها جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما في مصر 1975م، وجائزة أحسن ممثل سينمائي عن فيلم "الأخوة الأعداء" من وزارة الثقافة في نفس العام، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "إعدام طالب ثانوي" 1982م، إضافة إلى جائزة الإبداع السينمائى من الجاليات العربية بنيويورك 2003، وأصدرت له رواية "المخبول" التي تم ترجمتها إلى عدد من اللغات الأجنبية، واستطاع أن يحفر اسمه في قائمة أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما العربية.