السبت 26 أكتوبر 2019 الموافق 27 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

هاشتاج

مخرج يهاجم الفنان محيي إسماعيل: يدّعي الجنون ويتعامل باستهزاء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
طباعة
هاجم المخرج محمد حمدي، الفنان محيي إسماعيل، عقب تداول عدد من الفيديوهات للأخير وهو يتحدث بطريقة غريبة مع الصحفيين.

وكتب "حمدي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل إدعاء الجنون وإدعاء الغرابة والتعامل مع الصحفيين والإعلام بسخافة واستهزاء هو الطريق لجذب الصحفيين والإعلام؟، وهل الفنانون الأسوياء المثقفون أصحاب الرصيد الضخم من الأعمال لا ينجذب لهم الصحفيون والإعلام؟".

وأردف: "لماذا يلهث الإعلام الفني وراء شخص ليس لديه رصيد سوي عدد من الأدوار شديدة النمطية لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة ؟؟".

ونال الفنان محيي إسماعيل، الكثير من الجوائز، من أبرزها جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما في مصر 1975م، وجائزة أحسن ممثل سينمائي عن فيلم "الأخوة الأعداء" من وزارة الثقافة في نفس العام، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "إعدام طالب ثانوي" 1982م، إضافة إلى جائزة الإبداع السينمائى من الجاليات العربية بنيويورك 2003، وأصدرت له رواية "المخبول" التي تم ترجمتها إلى عدد من اللغات الأجنبية، واستطاع أن يحفر اسمه في قائمة أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما العربية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

5 محافظات تؤجل الدراسة.. وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات مواجهة الطقس السيئ

منذ يوم

"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

منذ يوم

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

ads

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

الأكثر قراءة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

أكبر 5 شركات عالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

أسرة شهيد الأمطار: "الأتوبيس صدمه أثناء إزاحته المياه"

السيسى يعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

أيام زمان

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

شاهد.. صور نادرة لبيكاسو داخل مرسمه

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

مدرس جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

اتباع نظام غذائي قليل الملح يمنع الإصابة بـ"الخرف"

الضغوط النفسية والعصبية تؤثر على إنجاب الأطفال

اكتشاف لقاح عالمي للإنفلونزا

الرئيس نيوز

تأجيل محاكمة "البشير".. والمحكمة تأمر بالقبض على أحد الشهود

وزير الأوقاف يحذر من "انتحال شخصيته" على موقع "فيسبوك"

سعفان: نسعى لإبرام اتفاقيات لصرف علاوة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

مصائد الموت.. "الأعمدة" تقتل المواطنين خلال الطقس السيء.. والكهرباء والتنمية المحلية يردان

منوعات

إشهار أول جمعية لدعم المخترعين فى الإمارات

ناسا: يجب أن يعود "بلوتو" إلى وضعه السابق

برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

ننشر نتائج السبر سوريا 2019 - نتائج الترشح للبكالوريا عبر وزارة التربية السورية

كشكول

جامعة النيل الأهلية تنظم مؤتمر "العلوم الناشئة في المجالات الذكية"

تحليل مخدرات لجميع العاملين بتعليم بورسعيد

جامعة المنيا تعلن استعدادها لانتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة الإسكندرية: تطبيق نظام إدارة التعلم مع بداية الفصل الدراسي الثاني

إسلام سياسي

"الكركرية المغربية" تثير الذعر مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو

التفاصيل الكاملة لتحركات أيمن نور لإعادة إحياء تحريضات المقاول الهارب محمد علي

باحث ليبي: "الإخوان" مارست العنف قبل شرعنة سيد قطب له

خبير أمني: أردوغان ساعد الدواعش باحتلاله أراضي سورية


زيت وسكر

براتب يصل لـ 7500 جنيه..”القوى العاملة” تعلن عن 785 وظيفة

“العربي” يستقبل عددًا من المستثمرين اليابانيين

“مصدر مجهول وسعر أعلى”.. “سلع التموين” تورط “المصيلحي” مع البقالين

شروط حصول المرأة على النفقة وفقًا لتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
د.كريمة الحفناوى
اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية
بسنت حسن
أفواه وأرانب
المزيد

الثقافة

مصر تسلم سجل ضيف شرف معرض بلجراد الدولى للكتاب لرومانيا

تكريم عدد من كتاب "أدب حرب أكتوبر"

"ثقافة الوادى الجديد" تختتم فعاليات الأسبوع الخاص بترشيد المياه

نفاد الطبعة العربية من كتاب ملكات مصر بمعرض بلجراد

صفحتنا ع الفيس بوك