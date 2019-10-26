"تعليم بورسعيد" تستقبل أعضاء الحملة القومية لمكافحة الإدمان

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، عمرو عبد الستار، رئيس قسم التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومنسقى وأعضاء اللجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمدرسة بورسعيد الفندقية.



وأكد أن لجنة الإدمان تستهدف جميع العاملين بالتربية والتعليم، من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وسائقين وعمال وجميع الفئات موضحًا أنه سيتم توسيع نطاق الكشف ليستهدف كل العاملين بتعليم بورسعيد وليس السائقين فقط.



وأضاف وكيل الوزارة أن اللجنة ستزور المدارس والإدارات التعليمية لتطبيق الإجراءات اللازمة على الحالات التى يتم اكتشاف تعاطيها المواد المخدرة التى يعاقب عليها القانون مشيرا إلى أن اللجنة يشارك فيها أعضاء من وزارات مختلفة على رأسها الداخلية والصحة.