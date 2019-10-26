انهيار جزئى لعقار بسبب الطقس السيئ فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، انهيارا جزئيا لعقار خشبي قديم بشارع الجيش في حي الشرق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة.



تلقت شرطة النجدة بلاغا بانهيار شرفات عقار خشبي قديم بشارع الجيش في حي الشرق، والمسجل كأثر، والصادر له قرار إزالة رقم 22 لسنة 2004، ملك أحمد الراوي وحسين رحيمة، وبداخله 3 أسر.



وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وقيادات الأمن وحي الشرق، إلى مكان البلاغ وتم عمل كردون أمني بمحيط العقار وإخلاء سكانه، حفاظا على أرواحهم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.