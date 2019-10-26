"المالية": كروت ميزة تتيح للعاملين بالدولة خدمات إضافية

قال حمدي حسني، مدير وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة تقوم بعملية استبدال البطاقات القديمة التي كانت بحوزة العاملين بالدولة ببطاقة تحمل العلامة الوطنية ميزة.



وأضاف "حسني"، خلال تصريحات للفضائية "dmc"، أن كروت ميزة تتيح للعاملين بالدولة عددًا من الخدمات الإضافية، وتحمل أعلى المعايير التكنولوجية الموجودة في مجال البطاقات الإلكترونية.



وأشار مدير وحدة الدفع الإلكتروني، إلى أن كروت ميزة يمكن استخدامها في شراء الأشياء عن طريق "أون لاين"، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة المشتريات في المتاجر، وتسديد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.