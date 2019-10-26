مصرع شخص سقط من أعلى منزله "أثناء نزح مياه الأمطار" ببلقاس

لقي رجل مصرعه من قرية الجلايدة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء نزح المياه، ووصل إلى المستشفى بلقاس المركزي جثة هامدة.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "عبدالهادي محمد العشري"، 60 عامًا، جثة هامدة بعد سقوطه من أعلى سطح المنزل.



وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرته، أكدوا سقوطه من أعلى الطابق الثالث، أثناء نزحه مياه الأمطار من أعلى السطح واختلال توازنه.



ولم تفلح معه محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأودعت الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.