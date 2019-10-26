العثور على طفلة رضيعة فى الدقهلية

عثر أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على طفلة رضيعة في حي الكفر، مبللة من مياه الأمطار، حيث ألقاها مجهولون على جانب الشارع وفروا.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي بندر المنزلة، بعثورهم على رضيعة عمرها أسابيع، في حالة إعياء.



واحتجزت الطفلة في مستشفى المنزلة العام، لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على سلامتها، وتطوع فاعل خير بتوفير ملابس وغذاء لها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإيداعها دار رعاية، وكلفت المباحث بتكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة والبحث في محاضر الأطفال المخطوفين.