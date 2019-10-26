للمرة الأولى منذ شهور.. ارتفاع معدلات الزواج وتراجع الطلاق

عاودت معدلات الزواج بين المصريين ارتفاعها، بعد أن سجلت 102.8 ألف عقد زواج خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 99.6 ألف عقد زواج خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لإنفوجراف صادر عنه، أن عدد إشهادات الطلاق سجلت على النقيض من ذلك تراجعًا إلى حدود 20.3 ألف إشهادة طلاق خلال يوليو 2019 مقابل 20.6 ألف إشهادة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 1.5%.



كان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن الشهر الماضي، تراجع عدد عقود الزواج إلى 63.2 ألف عقد خلال يونيو 2019 مقابل 84.7 ألف عقد خلال يونيو 2018، كما تراجع حينها عدد إشهادات الطلاق من 14.7 ألف إشهادة لـ10 آلاف إشهادة خلال الفترة نفسها.