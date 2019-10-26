النمو الاقتصاد المصرى يتصدر تقرير المؤسسات الدولية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد أبرز المؤسسات الدولية التي أشادت بنمو الاقتصاد المصري، قبل توقع مؤسسة فيتش باستمرار نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنسبة 5.7 % خلال العام المالي الجاري.



حيث أكد صندوق النقد الدولي، في يوليو الماضي، أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية خلال العام المالي الحالي.



وأوصى بنك جولد مان ساكس في أغسطس الماضي بالاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة.



وأكد بنك مورجان ستانلي أن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية، خلال السنوات الـ3 الماضية، ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموا في الشرق الأوسط.



وأشادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري لـ6% مقابل الدولار منذ يناير الماضي، ليصبح من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية.