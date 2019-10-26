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سياسي

أبوشقة: ما يعنينى فى المقام الأول حماية الحزب وأعضائه

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه يعمل على حماية الحزب، قائلًا: "ليس لدي ما أخشاه لأخفيه، وأتعامل مع أرض الواقع، لأنني أؤمن بالمصلحة العامة، وما يعنيني في المقام الأول حماية الحزب والوفديين".

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري، المنعقد اليوم السبت، لتدشين آخر محطات مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظات "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".

وأضاف "أبوشقة" أن من يُحاول الترويج لأن القرارات المتخذة فردية، عليه أن يُواجهه إذا كان يملك أن تلك القرارات اتخذت بهذا الشكل أو بهدف مصلحة شخصية، وهو أمر مرفوض، لأن هناك نظامًا لاتخاذ القرارات من خلال الهيئة العليا لحزب الوفد، أعلى سُلطة في الحزب.
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