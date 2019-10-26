مركز التنبؤات الجوية: إعصار "ميدكين" لم يقترب من مصر

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريرا عن الإعصار ميدكين، المتوقع اقترابه، في ظل عدم استقرار حالة الطقس في مصر.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر لا تتعرض لإعصار، لكن كان هناك منخفض جوي متعمق تحرك من الغرب إلى الشرق، من القاهرة إلى الوجه البحري ودخل إلى مدن القناة، وتسبب في التقلبات الجوية.



وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يغادر هذا المنخفض الحدود الشرقية المصرية متوجها إلى فلسطين، مؤكدا أن هذا المنخفض يأتي سنويا، ولكنه كان أعمق هذا العام.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، تحسنا ﻓﻰ الأﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء، وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.







