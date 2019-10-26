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حوادث

ضبط شخصين بتمثال أثرى فى الشرقية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما تمثالًا أثريًا.

وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية - بحيازة بعض القطع الأثرية، بالاشتراك مع آخرين، وعرضها للبيع بقصد التربح.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تم ضبط سيارة ملاكي بداخلها شخصين (سائق، ومقاول - يقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، وذلك لدى وجودهما ناحية كوبرى بلبيس.

وتبين عدم وجود المتهم بصحبتهما، وبحوزتهما تمثال من الجرانيت الأسود بطول 75سم في الوضع واقفًا على قاعدة عليها رسومات من الأمام والخلف، ويحمل الشارات الملكية، ويرجع إلى عصر الدولة الفرعونية الحديثة.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما التمثال بقصد الاتجار، بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وبعرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشي آثار الشرقية، أفادت بأثريته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط المتاجرين، والحائزين على القطع الأثرية.
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