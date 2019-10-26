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سياسي

الهضيبى: سيكون للوفد أكبر تمثيل فى المجالس النيابية بفضل "أبوشقة"

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:45 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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رحب الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، بلجان الوفد في محافظات الصعيد المخصصة لهم المحطة الأخيرة لمبادرة "الوفد مع المرأة"؛ لأن ختامه مسك.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري، المنعقد اليوم السبت، لتدشين آخر محطات مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظات "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".

وأوضح "الهضيبي" أن مبادرات حزب الوفد الأخيرة سمّعت بين جميع الأحزاب المصرية وفي الشارع المصري والدولة المصرية التي أشادت بجهود الوفد إشادة غير مسبوقة.

وأكد "الهضيبي"أن الوفد في عهد الزعيم الرابع بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أصبح الحزب الأول في الشارع بعد انعقاد فعاليات كبيرة من أجل التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الأحزاب التي لا تعمل في الشارع لا وجود لها.

ونوه "الهضيبي" إلى أن حزب الوفد الذي يمتد إلى ١٠٠ عام من النضال سيظل موجودًا في الشارع لرصد مشكلات المواطنين، متوقعًا أن يكون للوفد في عهد الزعيم الرابع أكبر تمثيل في المحليات ومجلسي النواب والشيوخ؛ لأن رئيس الوفد له قيمة وكلمة مسموعة في جميع أنحاء الجمهورية وهو المشرع الأول في مصر.

ولفت "الهضيبي" إلى أن "الوفد مع المرأة" امتداد لمبادرة "الوفد مع الناس"، موجهًا التحية إلى الدكتورة أميرة أبوشقة التي وصفها بأنها مهندسة فعاليات الوفد في الشارع؛ لأنها أثبتت أنها وفدية أصيلة تعمل بعيدًا عن التنظيمات والمواقع، ولكن تؤدي في الشارع.

وشدد "الهضيبي" على أن الزعيم الرابع لا يدخر أي جهد لدعم المرأة وليست هناك سيدة أولى، وإنما كل سيدات مصر أوائل، موضحًا أن الحزب يعتمد على عنصرين مهمين هما الشباب والمرأة، وأنه عقد مؤتمر شباب كان الأنجح في تاريخ الوفد، فأثقلت ثقافة الشباب ومهاراتهم من خلال محاضرات تثقيفية.

وأضاف "الهضيبي" أن الوفد أصبح في كل محافظات مصر من طنطا للدقي لبورسعيد للصعيد، وسينتشر في جميع ربوع البلاد.

وأرجع "الهضيبي" سبب اختيار عقد احتفالية مبادرة الوفد مع المرأة في أسيوط لسببيين: الأول أنها بلد المستشار بهاء الدين أبوشقة، زعيم الوفد، ليضمن الحشد لشعبيته الكبيرة هناك، والثاني أنها محافظة وسط بين المحافظات من الفيوم للأقصر.
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