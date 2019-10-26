إخصائية تغذية توضح أسباب "الأكل العاطفى"

قالت الدكتورة نورا حسب الله، إخصائية التغذية العلاجية، إن مشكلة "الأكل العاطفى" تقع فيها النساء علي الأغلب، وهى بسبب تناول الطعام تبعا للحالة النفسية والمزاجية.



وأوضحت "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج "صباحك مصرى"، والمُذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الأكل العاطفي هو التناول الطعام لأسباب غير الشعور بالجوع، حيث إن تناول الشخص للطعام لأسباب عاطفية قد يقل، غير أنه عادة ما يتميز بالزيادة تناول بشكل عام، وبتناول أطعمة معينة بشكل خاص، عند الشعور بالضغط النفسي والتوتر.



وأضافت إخصائية التغذية: الأكل أحيانا يكون علاجًا للتوتر لفترة قصيرة، ثم يعود على الشخص بالشعور بالندم، ويأتي الشعور بالجوع لنوعية أكل معينة بشكل مفاجئ.