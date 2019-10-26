مقام البشندى بالوراق.. مقلب قمامة نهارًا ووكر مخدرات ليلًا

يحظى مقام الشيخ البشندي في الوراق، بمحافظة الجيزة، بشهرة واسعة بين أهالي المنطقة، والذين يحتفلون به سنويًا منذ ما يقرب من نصف قرن، مشيرين إلى أنه أحد الأشخاص المصاحبين لعمرو بن العاص أثناء رحلته بالوراق ومات ودفن هنا.



يعاني المقام من الإهمال الشديد، تحاصره تلال القمامة من جميع الاتجاهات، حتى بات السكان وأهالي المنطقة يعتبرونه مقلبا خاصا بالقمامة.



وقال عماد محمد، أحد السكان المجاورين للمقام،: عقب الانتهاء من المولد، يبدأ المواطنون بإلقاء القمامة، دون الالتفات لحجم الضرر الذين يتسببون فيه، علاوة على أن البعض يتعمد إلقاءها بجوار المقام لقربه من المنازل وسط المارة.



وتابع، أن مقام البشندي يوجد على قارعة الشارع، وتحطيه مجموعة من المنازل، علاوة على أن هناك عددا من الأطفال يلعبون في تلك المنطقة، ومعرضين للإصابة بالاوبئة بسبب القمامة.



"زبالة الصبح ومخدرات بالليل"، كان هذا رد إحدى المواطنات، والتي أكدت على أن المارة يلقون القمامة بجوار المقام بالنهار، وفي الليل يتجمع شباب على سلالم المقام لتعاطى المخدرات، موضحة أن المنطقة باتت تتلاشي الخروج ليلا خوفا من المتعاطين للمخدرات.



وأضاف أشرف محمود، أن هناك عربة تابعة للحي تجوب المنطقة ليلًا، خاصة عند مقام البشندي، لإزالة المخلفات الموجودة في محيطه، ما يدفع البعض لإلقائها بالشارع لضمان وجود من يقوم بإزالتها فيما بعد.

