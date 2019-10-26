تكريم عدد من كتاب "أدب حرب أكتوبر"

كرمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم، عددا من كتاب "أدب حرب أكتوبر " في المجالات الأدبية المختلفة مثل: الرواية، والقصة، والشعر، حول حرب أكتوبر ما قبلها، وذلك خلال احتفالية نظمتها النقابة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وتم تكريم الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري، عبده مباشر، كاتب "رجال أكتوبر، وإغراق إيلات" وغيرها، والكاتب والروائى محمود عرفات صاحب "مقام الصبا" و"سرابيوم" وغيرها، والروائي أحمد ماضي، صاحب مجموعة "الممر"، و"البلاد " و"أشلاء العباد"، واللواء والقاص، نصر سالم صاحب "180 يوما خلف خطوط العدو"، والعميد الشاعر علي محسب، ومحمد نبيل، والكاتب والمؤرخ العسكري محمد الشافعي.



وكان من بين المكرمين، أيضا، رجال القوات المسلحة الذين خاضوا حرب التحرير، وفى مقدمتهم الدكتور عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر، اللواء أركان حرب، سمير فرج، الذي أثرى الحياة الثقافية والفكرية خلال ترؤسه دار الأوبرا المصرية، أو خلال عمله محافظا للأقصر، وأيضا مؤلفاته وكتاباته في صحيفة الأهرام، اللواء فؤاد حسين، الملقب بـ"صائد الجواسيس" الذي ألف أكثر من ١٢ رواية ومجموعة قصصية عن حرب أكتوبر، وغيرها.



وأكد الحضور أهمية دور الكتاب وحاملي سلاح الكلمة إلى جانب حاملي السلاح، مشددين على أن الكتابة حملت آفاق ورؤى المشاركين في الحرب عن الانتصار العظيم، وكانت الكتابة وسيلة لتوثيق وتأريخ بطولات كثيرة كتبها رجال الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، وتحرير سيناء، فيما عبر الإبداع الروائي والقصصي عن بطولات عظيمة في مسيرة الانتصارات.