الليلة.. أبطال "بين بحرين" فى ضيافة نور يوسف على "المحور"

تستضيف الإعلامية نور يوسف، أبطال فيلم "بين بحرين"، ببرنامج "ميجا ستار" المذاع على فضائية المحور، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.



ويكشف بطلا الفيلم فاطمة عادل ومحمود فارس عن أصعب المشاهد التى واجهتهما أثناء التصوير، وسبب مشاركتهما به، وردود أفعال الجمهور، لا سيما بعد طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائية.



كما يتطرق اللقاء إلى استعراض القضايا التى يناقشها الفيلم الذى أنتجته شركة "أكسير" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Woman"، للدفاع عن حقوق المرأة.



الفيلم من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.