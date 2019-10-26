كيف استعادت البورصة أوراقها المالية خلال عام؟ (إنفوجراف)

لأول مرة منذ 5 أشهر استعادت البورصة المصرية أوراقها المالية المتداولة؛ بعد رحلة هبوط سجلتها مع بداية العام الحالى، إذ ارتفعت قيمة الأوراق المتداولة خلال شهر سبتمبر الماضى لـ19.1 مليار جنيه، مقابل 15.3 مليار جنيه في الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كانت قيمة هذه الأوراق قد بلغت 14.2 مليار جنيه خلال سبتمبر 2018.



ووفقًا لإنفوجراف نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الأوراق المتداولة سجلت أعلى قيمة لها في فبراير الماضى بـ22.9 مليار جنيه، لتعقب ذلك سلسلة من التراجعات إلى 17.5 مليار فى مارس 2019، ثم 11.4 مليار في أبريل 2019، ثم 9.8 مليار فى مايو 2019.