الإحصاء: إنتاج البوتاجاز يتضاعف لمستوى غير مسبوق

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تضاعفًا قياسيًا في مستويات إنتاج البوتاجاز من 160 ألف طن في أغسطس 2018 إلى 1.4 مليون طن فى أغسطس من عام 2019، بزيادة قدرها 1.2 مليون طن خلال عام فقط.



وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي صاحبها تراجعًا في استهلاك البوتاجاز من 295.3 ألف طن خلال شهر أغسطس من عام 2018 لـ 274.1 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.1 ألف طن خلال عام.



وفي سياق متصل، تقلصت حركة استيراد البوتاجاز من 148 ألف طن خلال شهر أغسطس من عام 2018 إلى 119 ألف طن خلال الشهر نفسه من عام 2019 بتراجع بلغت قيمته 29 ألف طن خلال عام.