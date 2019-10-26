عبور 118 سفينة بحمولات 8.9 مليون طن بقناة السويس فى يومين

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن قناة السويس شهدت خلال اليوم السبت وأمس الجمعة، عبور 118 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات كلية 8.9 مليون طن.



وأوضح الفريق ربيع، أن معدلات عبور السفن بالقناة تشهد تزايدا ملحوظًا في الأونة الأخيرة، مؤكدًا استعداد القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول البحري، وذلك بفضل نجاح مشروع القناة الجديدة في رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية.



وأشاد الفريق ربيع بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدي هيئة قناة السويس لضمان العبور الآمن لكافة السفن، وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية.