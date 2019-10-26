دانا حمدان تهنئ شقيقاتها بعيد ميلادهما (صورة)

هنأت الفنانة دانا حمدان، شقيقاتها الفنانة مي سليم، والفنانة ميس حمدان، بعيد ميلادهما.



ونشرت "دانا"، صورة لشقيقاتها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "دانا" على الصورة، قائلة: "ودخلنا موسم برج العقرب، الأختين مي سليم، وميس حمدان، كل سنة وأنتم أحلى حاجة في حياتي، ويخليكم ليا اي لف يووووووووو"، وانهالت التعليقات على المنشور مهنئين الفنانتين بعيد ميلادهما.