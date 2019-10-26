بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، المالك السابق للفضائية "on tv"، على الإعلامية ليليان داوود والتي كانت تعمل بالقناة في وقت سابق، حيث تواصل المشادة الكلامية معه حول مستحقاتها المالية.



وكتبت الإعلامية ليليان داوود، عبر موقع تويتر: "كنت قررت عدم الخوض في الموضوع، وألا أنزل إلى مستوى المهاترات، لكن يبدو أن ساويرس له رأي ثاني وسأرد على ما صدر منه كلام غير صحيح. عندما تم ترحيلي كان ما زال عقدي 6 أشهر وحسب شروط التعاقد لو القناة ألغت العقد قبل نهايته أن تدفع لي مستحقاتي المتبقية".



وأضافت داوود في تدوينة أخرى " أبوهشيمة طبعا رفض الدفع وتحدث مع ساويرس بأنني سأرفع دعوى قضائية على المؤسسة، بغض النظر عن مالكها، لكن ساويرس طلب مني أن لا أفعل ذلك على أن يدفع مستحقاتي، وأرسل لي مبلغ عن ثلاثة أشهر فقط من أصل 6، علما أن العقد ينص أيضًا على دفع شهر من كل سنة عمل".



ليرد نجيب ساويرس قائلا: "كدابة.. عمرى ما طلبت منها عدم رفع قضية كدابة وأطلب ليه وأنا مالي؟ كدابة وناكرة للجميل".