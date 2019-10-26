حبس شاب متهم بحيازة سلاح ناري في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وطلقات بالمطرية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة المطرية، حيث اشتبه رجال المباحث في رجل يدعى "ر، م" 33 سنة، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، عيار 12ملم، و3 طلقات من ذات العيار.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة السلاح الناري لاستخدامه في المشاجرات والدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.