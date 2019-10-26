باستعراض "التاتو".. لقاء الخميسي بإطلالة ناعمة على إنستجرام (شاهد)

خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانًا رماديًا، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها، وتستعرض أكثر من "تاتو" في جسمها، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.