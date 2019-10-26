تأجيل دعوى سحب الأوسمة من "مرسى"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها "المعزول" محمد مرسي لجلسة 16 نوفمبر.



وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.