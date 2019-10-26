فؤاد مخزومى: ما يحدث فى لبنان كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل

صرح النائب اللبناني فؤاد مخزومى، بأن ما يحدث فى الأراضى اللبنانية الآن كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل.



وأضاف مخزومى، فى تصريحات صحفية، أن ورقة الحكومة الإصلاحية ما هي إلا حبر على ورق، مؤكدًا أنه لا يمكن تصديق إنجاز موازنة بصفر عجز.



وطالب مخزومى بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ولسنة واحدة فقط، لافتًا إلى أن أى تعديل حكومي دون تغيير ضحك على أنفسنا، على حد تعبيره.



وبعث مخزومى برسالة إلى أمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، مفادها أن الشعب اللبنانى يتحرك ولا يجب اتهامه بالعمالة، مشددًا على أنه لا توجد تدخلات دولية في الشارع اللبناني.



وأوضح مخزومى أنه لا يمكن لأي دولة مساعدة لبنان في ظل الفساد والهدر الموجود حاليًا، وفقًا للحدث.