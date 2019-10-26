محاولة الإيقاع بشبح على طاولة المركز الدولى للكتاب

يستضيف المركز الدولي للكتاب، في السادسة من مساء الإثنين، أمسية لمناقشة رواية "محاولة الإيقاع بشبح" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، للروائي هاني عبدالمريد، يناقشها الناقد سيد ضيف الله، الناقدة جهاد محمود، ويديرها الناقد رضا عطية.



ومن أجواء الرواية: "في ذلك اليوم، كنا قد أدركنا بعد محاولات عدة، أن أبي وأخي الأكبر قد تحولا بالفعل لدميتين من المطاط، مجرد دميتين لا نفع منهما، ولا شيء استطعنا تقديمه لهما ليعودا لطبيعتهما البشرية كما كانا، حينها تركناهما ملتصقين بالبيت، صحونا مبكرًا، ارتديت ملابسى معتمدًا على نفسى، كما تعلمت مؤخرًا، ارتدت أختي الصغيرة ملابسها أيضًا بنفسها، بينما وقفت أمي تعلمها كيف تصفف شعرها سريعًا دون مساعدة من أحد، ونحن نتبادل التثاؤب كقطط صغيرة، ربما بسبب القلق وعدم النوم طوال الليل استعدادًا للسفر، الذي بدا لي كمغامرة".